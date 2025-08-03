بن غفير يدعو من المسجد الأقصى إلى احتلال “كامل” قطاع غزة

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من المسجد الأقصى الأحد إلى احتلال “كامل” غزة وإعلان السيادة الإسرائيلية في القطاع الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ نحو 22 شهرا.

وقال بن غفير الذي دخل ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد في ذكرى خراب الهيكل حسب التقويم العبري “يجب أن نوجه رسالة واضحة: يجب احتلال كامل قطاع غزة، إعلان السيادة الإسرائيلية على كامل القطاع”.

وشدد الوزير في مقطع فيديو التقطه داخل الباحات بينما ظهر خلفه مسجد قبة الصخرة، على وجوب “القضاء على كل عنصر من عناصر حماس، وتشجيع الهجرة الطوعية، فقط بهذه الطريقة سنستعيد المخطوفين وسننتصر في الحرب”.

ورأى أنه يمكن احتلال غزة “كما أثبتنا أنه يمكن فرض السيادة في الحرم”.

وجاءت تصريحات بن غفير بعدما بثت حركتا حماس والجهاد الإسلامي هذا الأسبوع مقاطع فيديو تظهر الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين.

أظهرت المقاطع المصوّرة الرجلين شديدي الهزل والوهن وكان الغرض منها بحسب الحركتين، تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهدّدة بـ”مجاعة معمّمة” بحسب الأمم المتحدة.

وراى بن غفير أن احتلال غزة “يجب أن يكون الرد على مقاطع الرعب التي نشرتها حماس”.

واحتشد عشرات آلاف الأشخاص مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن ودعما لعائلاتهم.

ودان الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس “اقتحام” الوزير اليميني المتطرف للحرم القدسي.

ورأت الخارجية الأردنية أن خطوة بن غفير تمثّل “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا غير مقبول وتصعيدا مدانا”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن “اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير”.

ورأت حركة حماس أن “اقتحامات قطعان المستوطنين وفي مقدمتهم الوزير الإرهابي المتطرف بن غفير… جريمة متصاعدة بحق المسجد وإمعان في العدوان”.

وفي بيان له، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي لم تتغير ولن تتغير”.

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويعتقد اليهود أنّه بُني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 ميلادي، ويطلقون على الموقع اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وإعلان ضمها في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة فيه، وهي قاعدة يعمل اليهود المتشدّدون على خرقها.

وقال المكتب الإعلامي التابع للاوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب “3969 عدد المقتحمين لهذا اليوم وهذا عدد غير مسبوق”.

وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا من جنوب إسرائيل في الهجوم واقتيدوا إلى غزة حيث احتجزوا رهائن، لا يزال 49 في القطاع الفلسطيني. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 27 من هؤلاء لقوا حتفهم.

في المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة عن مقتل أكثر من 60430 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-ها/كام