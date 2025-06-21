بوتين: أبلغنا إسرائيل بعدم وجود دليل على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي

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موسكو (رويترز) – ذكرت قناة سكاي نيوز عربية يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال مقابلة إن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه ما من دليل على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

ونقلت القناة عن بوتين قوله “لم يكن لدى روسيا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي دليل قط على أن إيران تستعد للحصول على أسلحة نووية، وهو ما أبلغنا به القيادة الإسرائيلية مرارا”.

ونقلت القناة عن بوتين قوله أيضا إن روسيا على استعداد لمساعدة إيران في تطوير برنامج نووي سلمي، مضيفا أن طهران لها الحق في ذلك.

وقال بوتين يوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج، إن روسيا تطرح أفكارا على إيران وإسرائيل بشأن كيفية وقف الصراع الدامي بينهما.

ولم يذكر تفاصيل عن هذه الأفكار.