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بوتين: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة

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قازان (روسيا) (رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد بين إسرائيل وإيران.

وأضاف بوتين، الذي كان يجلس بجانب نظيره الصيني شي جين بينغ، في اجتماع لمجموعة بريكس+ في مدينة قازان الروسية على نهر فولجا “القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان”.

وتابع قائلا “تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية