بوتين: العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تتطور بحسب الخطة المرسومة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية تتطور “وفق الخطة المرسومة”، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في الكرملين، مع سعي الطرفان الى تعميق روابطهما العسكرية والسياسية في خضم الحرب في أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصوّر نشره الكرملين عبر حسابه على تلغرام بوتين وهو يصافح تشوي ويرحب بها قائلا: “كل شيء يسير وفق الخطة المرسومة”.

وفي وقت سابق، أشادت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية بـ”القرب الروحي بين بوينغ يانغ وموسكو” خلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

ووقع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك فيما أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود لمساندة موسكو في مواجهة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غرب روسيا.

والزيارة هي الأحدث في التواصل الدبلوماسي المتنامي بين البلدين، وأتت بعد أيام قليلة من تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعزيز الروابط العسكرية مع موسكو.

