بوتين: روسيا والإمارات بينهما شراكة استراتيجية

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(رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس دولة الإمارات الزائر يوم الأحد إن العلاقات بين البلدين ترقى إلى “شراكة استراتيجية” وشكره على جهود الوساطة في تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين أقام مأدبة عشاء في مقر إقامته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مضيفة أن الرئيسين سيناقشان العنف في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا في محادثات رسمية يوم الاثنين.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله إن الوضع في الشرق الأوسط “معقد” حيث تخوض إسرائيل معارك في غزة وجنوب لبنان.

وقدم بوتين الشكر لرئيس الإمارات على “العلاقات الشخصية” التي مكنت البلدين من حل المشاكل. وأشار على وجه الخصوص إلى المساعدة التي قدمتها الإمارات في ترتيب تبادل الأسرى مع أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وجرت عملية التبادل الأخيرة يوم الجمعة إذ أعاد كل جانب 95 أسير حرب إلى بلادهم. وقالت الإمارات إنها كانت محاولة الوساطة التاسعة التي شاركت فيها في الحرب.