بوتين: شي جينبينغ سيحضر قمة مجموعة بريكس في روسيا الشهر المقبل

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنه “اتفق” مع نظيره الصيني شي جينبينغ على حضوره قمة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها مدينة قازان الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال بوتين خلال استقباله نائب الرئيس الصيني هان جنغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك “كما تم الاتفاق عليه، نتوقع حضور الرئيس الصيني السيد شي جينبينغ قمة بريكس”.

أضاف “أقترح عقد اجتماع عمل ثنائي خلال أعمال” هذه القمة.

وعقد الزعيمان لقاءات عدة خلال الأعوام الماضية، أشادا خلالها بـ”صداقة لا حدود لها”. وزار بوتين الصين للمرة الأخيرة في أيار/مايو الماضي.

وتشهد العلاقات بين الصين وروسيا تقاربا خصوصا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا مطلع العام 2022. ويعمل البلدان على مواجهة ما يعدانه هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون الدولية.

وتؤكد بكين أنها طرف محايد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على عدم توفير أي دعم عسكري لروسيا. الا أن الدول الداعمة لكييف، وفي مقدمها الولايات المتحدة، تتهم الصين بأنها تتيح لروسيا التحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت عليها في أعقاب بدء غزوها لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحضر قمة بريكس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعد بلاده خصما للصين في آسيا.

وضمت مجموعة بريكس عند إنشائها عام 2009 أربع دول هي البرازيل والصين والهند وروسيا، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2010. ومطلع العام الحالي، التحقت بها إيران ومصر وإثيوبيا والامارات.

بور/كام/نور