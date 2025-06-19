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بوتين: لا أريد حتى مناقشة احتمال اغتيال خامنئي

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من سيمون روبنسون

سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز) – رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس مناقشة احتمال اغتيال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على يد إسرائيل والولايات المتحدة وقال إن المجتمع الإيراني يتكاتف حول القيادة في طهران.

وتكهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا بأن هجمات إسرائيل قد تغير النظام في إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على علم بالمكان الذي “يختبئ” فيه خامنئي لكن “لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن”.

وردا على سؤال حول رد فعله إذا ما اغتالت إسرائيل خامنئي بمساعدة الولايات المتحدة، قال بوتين “لا أريد حتى مناقشة هذا الاحتمال. لا أريد ذلك”.

وعند إلحاح الصحفيين عليه في الأسئلة بهذا الشأن قال بوتين إنه سمع التصريحات حول احتمال اغتيال خامنئي، لكنه لا يريد مناقشتها.

وأضاف لكبار محرري وكالات الأنباء في مدينة سان بطرسبرج بشمال روسيا “نرى اليوم في إيران، مع كل تعقيدات العمليات السياسية الداخلية الجارية هناك… أن هناك تكاتفا في المجتمع حول القيادة السياسية للبلاد”.

وأضاف أن على جميع الأطراف البحث عن سبل لإنهاء الأعمال القتالية بطريقة تضمن حق إيران في امتلاك قدرات نووية لأغراض سلمية وحق إسرائيل في الأمن غير المشروط.

وأدلى بوتين بتصريحاته في وقت يبقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية بينما يهرب سكان طهران من منازلهم مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وقال بوتين إنه على اتصال مع ترامب ونتنياهو، وإنه نقل مقترحات موسكو لحل النزاع مع ضمان استمرار قدرة إيران على استغلال الطاقة النووية لأغراض مدنية.

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