بوتين في يوم النصر: روسيا تقاتل في أوكرانيا “قوة عدوانية” مدعومة من الناتو

afp_tickers

6دقائق

انطلق العرض العسكري الروسي المقام في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر السبت بكلمة للرئيس فلاديمير بوتين أكد فيها أن جنوده في أوكرانيا يقاتلون “قوّة عدوانية” مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأكمله.

وتزامنت هذه الذكرى التي تم تقليص الاحتفالات بها هذا العام على خلفية مخاوف أمنية، مع بدء هدنة موقتة لثلاثة أيام أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحظيت بموافقة كل من موسكو وكييف.

وقال بوتين في خطاب يوم النصر إن “الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة”، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف “إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلّحة ومدعومة من حلف الناتو بأكمله، وعلى رغم ذلك فإن أبطالنا يمضون قدما” مؤكدا “أؤمن إيمانا راسخا بأن قضيّتنا عادلة”.

وأظهر بثّ التلفزيون الرسمي انطلاق العرض بعيد الساعة 10,00 صباحا بتوقيت موسكو (07,00 بتوقيت غرينتش)، مع دخول تشكيلة من الجنود يحملون العلم الروسي إلى الساحة الحمراء.

وجعل بوتين من ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ركيزة أساسية في خطابه السياسي على مدى 25 عاما من حُكمه، وذلك من خلال تنظيم عروض عسكرية ضخمة في موسكو في التاسع من أيار/مايو من كل عام، تهدف جزئيا في مرحلة ما بعد غزو أوكرانيا إلى حشد الدعم الشعبي للحرب.

غير أن سلسلة هجمات أوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، دفعت الكرملين إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتقليص حجم الحدث السنوي، مع استبعاد المعدات العسكرية من العرض للمرّة الأولى منذ نحو عقدين.

وبعد محاولتين فاشلتين لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن ترامب عن هدنة بين البلدين تستمرّ لثلاثة أيام بدءا من السبت، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدّا للحرب.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” “نأمل في أن تكون هذه بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة”، لافتا إلى أن الهدنة ستترافق مع تبادل ألف أسير من كل من الطرفين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه أمر الجيش بعدم استهداف الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض الروسي، مؤكدا في بيان منفصل أن حكومته ستلتزم وقفَ إطلاق النار لتسهيل عملية تبادل الأسرى.

وقال “الساحة الحمراء ليست بأهمية حياة الأسرى الأوكرانيين الذين يمكن إعادتهم إلى الوطن”.

– احتفالات محدودة –

بدورها، أكدت موسكو قبولها بالهدنة.

وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الخامس في شباط/فبراير، عن مقتل مئات الآلاف، في حين أن المحادثات التي قادتها واشنطن لإنهاء أكبر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لم تحقّق تقدّما يُذكر.

وقبل مبادرة ترامب إلى الإعلان عن وقف موقت لإطلاق النار، رفضت كييف هدنة طرحتها موسكو، فيما حذّر زيلينسكي حلفاء روسيا من حضور العرض.

من جهتها أيضا، كانت روسيا حذّرت من ضربة كبيرة تستهدف قلب كييف في حال عطّلت أوكرانيا الاحتفالات، ودعت الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية قبل الحدث.

– هجمات مستمرة –

ومع تعزيز الجيش الأوكراني قدراته في مجال الطائرات المسيّرة، كثّف في الأسابيع الأخيرة ضرباته على مواقع تبعد مئات الكيلومترات داخل روسيا.

واستمر الطرفان في تبادل الهجمات الجمعة قبل إعلان ترامب عن الهدنة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 67 مسيرة ليلا، في أدنى رقم منذ شهر تقريبا.

وكان زيلينسكي قال “على رغم إعلان وقف إطلاق النار، لم يخفّف العدو من وتيرة عملياته الهجومية”، مضيفا أن بلاده تردّ بالمثل.

في المقابل، أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 400 مسيّرة أوكرانية منذ منتصف الليل، من بينها 100 استهدفت موسكو.

وأفادت كييف بأنها استهدفت مصفاتَي نفط في منطقتَي ياروسلافل وبيرم داخل روسيا.

كذلك، أُغلق نحو 13 مطارا في جنوب روسيا الجمعة بعدما أصابت مسيّرة أوكرانية مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف، قبل استئناف الرحلات جزئيا لاحقا.

وعلى رغم استمرار القتال، أعرب زيلينسكي عن أمله في زيارة مبعوثي الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة لإحياء محادثات السلام، بعدما التقى كبير مفاوضي بلاده مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا هذا الأسبوع.

بور-سيغ/ملك/دص