بوتين لرئيس الإمارات: أتطلع لمناقشة التوتر المرتبط بإيران معكم

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس إن روسيا تراقب الوضع في إيران عن كثب وإنه يرغب في مناقشة هذا الملف معه خلال محادثات في الكرملين.

جاء تصريح بوتين في مستهل محادثاته مع رئيس الإمارات التي استضافت في الآونة الأخيرة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وأن أي استخدام للقوة ضد طهران قد يحدث “فوضى” في المنطقة ويؤدي إلى عواقب وخيمة.

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أمريكيا محتملا.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )