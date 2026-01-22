The Swiss voice in the world since 1935
بوتين لعباس: روسيا قد تستخدم أصولا مجمدة لدعم مجلس السلام

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 22 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وكالة تاس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة إلى مبادرة مجلس السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن بوتين قوله إن فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل مجلس السلام نوقشت في وقت سابق مع الولايات المتحدة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

