بوتين لنتنياهو: يجب حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي عبر الدبلوماسية

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(رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة إن موسكو تندد بأفعال إسرائيل ضد طهران، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة منفصلة أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية.

وذكر بيان للكرملين أن بوتين أبلغ بزشكيان بأن روسيا “تندد بأفعال إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة” وقدم تعازيه في القتلى.

وأضاف البيان أن بوتين أكد خلال محادثته مع نتنياهو “أهمية العودة إلى عملية المحادثات وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية فقط”.

وأفاد بيان الكرملين بأن روسيا ستبقى على اتصال وثيق مع كل من إيران وإسرائيل.