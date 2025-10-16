The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بوتين يؤكد أن روسيا لا تزال “أحد المنتجين الرئيسيين” للنفط رغم العقوبات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده ما زالت “أحد المنتجين الرئيسيين” للنفط رغم إشارته الى آليات منافسة “غير عادلة” مستخدمة ضد موسكو.

وقال بوتين خلال منتدى مخصص للطاقة في موسكو إن البلدان الأوروبية أضرّت باقتصاداتها من خلال التوقف عن شراء الغاز الروسي، منتقدا القيود الغربية على تصدير المعدات إلى روسيا.

ولم يتطرق بوتين إلى الضغوط الأميركية على الصين والهند لدفعها إلى التوقف عن شراء الطاقة من روسيا.

وقال بوتين “تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسيين للنفط، رغم آليات المنافسة غير العادلة المستخدمة ضدنا”.

ولفت إلى أن روسيا تؤمّن 10 % من الإنتاج العالمي للنفط، “ونتوقع أن يكون بلدنا قد أنتج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام الحالي”.

بور/جك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية