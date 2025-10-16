بوتين يؤكد أن روسيا لا تزال “أحد المنتجين الرئيسيين” للنفط رغم العقوبات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده ما زالت “أحد المنتجين الرئيسيين” للنفط رغم إشارته الى آليات منافسة “غير عادلة” مستخدمة ضد موسكو.

وقال بوتين خلال منتدى مخصص للطاقة في موسكو إن البلدان الأوروبية أضرّت باقتصاداتها من خلال التوقف عن شراء الغاز الروسي، منتقدا القيود الغربية على تصدير المعدات إلى روسيا.

ولم يتطرق بوتين إلى الضغوط الأميركية على الصين والهند لدفعها إلى التوقف عن شراء الطاقة من روسيا.

وقال بوتين “تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسيين للنفط، رغم آليات المنافسة غير العادلة المستخدمة ضدنا”.

ولفت إلى أن روسيا تؤمّن 10 % من الإنتاج العالمي للنفط، “ونتوقع أن يكون بلدنا قد أنتج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام الحالي”.

