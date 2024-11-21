بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في أوبك+ لضمان استقرار أسعار النفط

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موسكو/دبي (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس ناقشا خلاله اتفاق أوبك+ الخاص بإنتاج النفط والوضع في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان لاحق أن الجانبين ناقشا موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة أوبك+ من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعارا عادلة.

وتضم أوبك+ الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء آخرين، من بينهم روسيا.