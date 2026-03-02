بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي مخاطر التصعيد بشأن إيران

موسكو 2 مارس آذار (رويترز) – قال الكرملين في بيان له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مخاطر التصعيد بشأن إيران خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين.

وأضاف الكرملين “عبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الحقيقية لاتساع نطاق الصراع، الذي طال بالفعل أراضي عدد من الدول العربية وربما تكون له عواقب وخيمة”.

وأبلغ بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن هناك ضرورة ملحة لحل هذا “الوضع الخطير للغاية” عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وفي اتصال هاتفي منفصل اليوم الاثنين، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأزمة الإيرانية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن “الوزيرين أكدا أن روسيا والمملكة العربية السعودية تدعوان إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران وجيرانها”.

