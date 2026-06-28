بوتين يتعهد “ضمان أمن” روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد “ضمان أمن” البلاد ومواجهة “التحديات”، في وقت تواصل كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.

وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب “روسيا الموحدة” الذي ينتمي إليه، “نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا”.

وأضاف في المؤتمر الذي يُقعد قبل الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر “سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية”.

وما زالت الحرب في أوكرانيا متواصلة منذ أكثر من أربع سنوات. وتستمر روسيا في قصف جارتها يوميا، فيما تكثف كييف ضرباتها خصوصا على منشآت الطاقة في روسيا.

بور/جك/ناش