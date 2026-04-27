بوتين يتعهد بدعم إيران خلال محادثات مع عراقجي في روسيا

reuters_tickers

2دقائق

موسكو 27 أبريل نيسان (رويترز) – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سان بطرسبرج اليوم الاثنين، وعبر له عن أمله في أن يتجاوز الشعب الإيراني ما وصفه بأنه “فترة عصيبة” وأن يسود السلام قريبا.

وعرضت روسيا التوسط لمحاولة المساعدة في إعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط في أعقاب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهي غارات نددت بها موسكو. وعرضت موسكو مرارا تخزين اليورانيوم المخصب الإيراني كوسيلة لتخفيف التوتر، وهو عرض لم تقبله الولايات المتحدة.

أفادت وكالات أنباء روسية بأن بوتين قال لعراقجي “من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة لضمان تحقيق السلام بأسرع ما يمكن”.

وأضاف بوتين “الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني. أود أن أطلب منكم توصيل خالص شكري على هذا وتأكيد أن روسيا، مثلها مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقتنا الاستراتيجية”.

وأبرمت إيران العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما مع موسكو، وتبني روسيا وحدتين نوويتين جديدتين في بوشهر، موقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، وزودت إيران روسيا بطائرات مسيرة من طراز “شاهد” لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عراقجي قال إن العلاقات بين روسيا وإيران ستتعزز باستمرار، وشكر بوتين على دعم موسكو.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )