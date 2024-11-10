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بوتين يتعهد توفير “دعم كامل” للدول الإفريقية

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن توفر موسكو “دعما كاملا” للدول الإفريقية، وذلك خلال مؤتمر وزاري روسي-إفريقي في مدينة سوتشي.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف “بلدنا سيواصل تقديم دعمه الكامل لأصدقائنا الأفارقة في مجالات مختلفة”.

وأشار الى أن هذا الدعم قد يتمثّل في “تنمية مستدامة، مكافحة الإرهاب والتطرف، الأمراض الوبائية، حل المشاكل الغذائية أو تبعات الكوارث الطبيعية”.

ويحضر المؤتمر الذي يقام السبت والأحد في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود في جنوب روسيا، مسؤولون بارزون من دول إفريقية عدة. ويأتي استكمالا لقمتين بين موسكو والقارة استضافتهما روسيا في العامين 2019 و2023.

ورأى لافروف أن العلاقات بين الجانبين تتعزز “بشكل إضافي” بفضل “الايقاع” الذي وفرته القمتان الماضيتان، مشيدا بتحقيق “تقدم في كل محاور” التعاون.

وتسعى روسيا عبر المؤتمر لعرض رؤيتها لـ”عالم متعدد الأقطاب” يهدف إلى مواجهة الهيمنة الغربية.

ويأتي الاجتماع في سوتشي بعد قمة لدول مجموعة بريكس الشهر الماضي استضافتها مدينة كازان في جنوب غرب روسيا، سعى خلالها بوتين الى إظهار فشل المحاولات الغربية لعزله على خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ مطلع عام 2022.

وكانت روسيا خلال الحقبة السوفياتية لاعبا رئيسيا في إفريقيا، وتعمل منذ سنوات على إعادة تعزيز نفوذها في القارة.

بور/كام/ب ق

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