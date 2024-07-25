بوتين يجتمع مع بشار الأسد في موسكو

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موسكو (رويترز) – ذكرت الخدمة الصحفية التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين.

وقال بوتين للأسد “أنا مهتم للغاية برأيك حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل…للأسف هناك ميل نحو التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا يؤثر أيضا بشكل مباشر على سوريا”.

وذكر الكرملين إن الاجتماع عقد يوم الأربعاء.

وقال الأسد لبوتين من خلال مترجم روسي “بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهما للغاية لمناقشة كافة تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة”.