بوتين يجرى اتصالين مع نتنياهو وبزشكيان ويبدي استعداد موسكو للوساطة

موسكو 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الوضع في إيران خلال اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة، وذكر أن بوتين أبدى استعداد موسكو للوساطة في المنطقة.

واتخذت طهران إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد أواخر الشهر الماضي، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد بالتدخل. وفي العام الماضي، قصفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية، وخاضت إيران حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وسعت روسيا إلى توطيد العلاقات مع إيران منذ بداية حربها في أوكرانيا، ووقع بوتين العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية مع بزشكيان مدتها 20 عاما.

وفي المكالمة مع نتنياهو، قال الكرملين إن بوتين عرض أفكارا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وأبدى استعداد روسيا “لمواصلة جهود الوساطة وتعزيز الحوار البناء بمشاركة جميع الدول المعنية”.

وقال الكرملين إنه سيقدم في وقت لاحق بيانا بملخص تفاصيل المكالمة مع بزشكيان.

ومن شأن أي تهديد لبقاء القيادة الإيرانية أن يشكل مصدر قلق بالغ لموسكو، بعد 13 شهرا من خسارتها حليفا رئيسيا آخر في الشرق الأوسط مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الولايات المتحدة القبض على حليف آخر لروسيا وهو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وجرى نقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.

وردا على سؤال حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا لإيران، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “تقدم روسيا بالفعل المساعدة ليس فقط لإيران بل للمنطقة بأسرها، ولقضية الاستقرار والسلام الإقليميين. ويعود الفضل في ذلك لأسباب منها جهود الرئيس الروسي للمساعدة في تهدئة التوترات”.

وتتهم القوى الغربية إيران بأن لديها خططا سرية لصنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتقول روسيا إنها تدعم حق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية.

