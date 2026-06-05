بوتين يخاطب “دافوس روسيا” في ظلّ اقتصاد ضعيف

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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة الجمعة أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (دافوس روسيا) الذي افتتح أعماله الأربعاء، في وقت يئن فيه الاقتصاد الروسي تحت وطأة أزمات تدفعه نحو الركود.

وتأتي كلمة بوتين المرتقبة، بعد يومين من وقوع هجمات أوكرانية بالمسيّرات استهدفت سان بطرسبورغ تزامنا مع انطلاق أعمال المنتدى.

وتهدّد الهجمات الأوكرانية المتصاعدة على البنية التحتية الحيوية للطاقة في روسيا، مصدر الدخل الأهمّ لموسكو، إذ يرى خبراء أن الاقتصاد الروسي “يتجه نحو حالة من الركود”، بفعل “التدهور البطيء في كل القطاعات”.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% في الربع الأول من العام الجاري، هو الأول منذ ثلاثة أعوام، فيما سجّلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 80 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026.

وكان بوتين استخدم المنتدى في السابق للتأكيد على قدرة الدولة على تمويل الحملة العسكرية في أوكرانيا، والتأكيد على استقرار الوضع الداخلي.

وردا على سؤال لفرانس برس حول الأوضاع الاقتصادية، استشهد بوتين بعبارة للأديب مارك توين قائلا “الشائعات حول وفاتي مبالغ فيها بشكل كبير”، رافضا فكرة أن روسيا على حافة أزمة اقتصادية شاملة.

لكن الخبير كولياندر يقول إن التدهور الاقتصادي “البطيء” سيستمر ما لم تتّخذ موسكو قرارات سياسية، مثل إنهاء الحرب وإعادة هيكلة الاقتصاد، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران لم يكن كافيا لتعويض عجز الموازنة.

بور/ملك/غد