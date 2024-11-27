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بوتين يزور كازاخستان الأربعاء لبحث مشاريع الطاقة

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يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كازاخستان الأربعاء لعقد محادثات بشأن مشاريع الطاقة في الدولة الواقعة في وسط آسيا والتي وصفها بالحليف القوي.

ورغم أن رحلات بوتين الدولية بقيت محدودة منذ العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا عام 2022، إلا أنه زار الدولة الواقعة في وسط آسيا بشكل متكرر.

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على الصداقة بين البلدين بينما أدلى في الوقت ذاته بتصريحات حذرة بشأن حرب أوكرانيا.

ولم تدن كازاخستان الغزو لكنها دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية، فيما نفت مرارا الاتهامات الغربية لها بعدم تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. 

وفي خطاب نقلته عنه صحيفة “برافدا كازاخستان” الأربعاء، أشاد بوتين بـ”التحالف الذي اختبرته الحياة واتجه نحو المستقبل”.

وأما توكاييف، فقال في رسالة نشرتها صحيفة “إسفيستيا” الروسية “كنا وما زلنا شريكا استراتيجيا وحليفا لروسيا في فترة صعبة من التاريخ، مليئة بالنزاعات والكوارث”.

تعد كازاخستان حليفا عسكريا واقتصاديا تاريخيا لروسيا وتمتد الحدود بين البلدين على مسافة 7500 كيلومتر.

يحتمل أن يناقش الزعيمان بناء أول محطة في كازاخستان للطاقة النووية. فالبلاد التي تسهم بنحو 43 في المئة من إنتاج اليورانيوم العالمي تعاني من أزمة كهرباء مزمنة.

وشركة “روسأتوم” الروسية الحكومية هي من الشركات المرشحة لتولي المشروع إلى جانب جهات كورية جنوبية وفرنسية.

وأفاد بوتين الأربعاء بأن “روسأتوم” “مستعدة لإطلاق مشاريع كبيرة” في كازاخستان.

كما أشاد بالتعاون في قطاع النفط والغاز الرئيسي. لكن كازاخستان التي تصدّر 80 في المئة من نفطها عبر روسيا، تسعى إلى طرق بديلة لتصدير الخام الذي يعد من أهم مصادر إيراداتها، لا سيما عبر بحر قزوين.

در-بك/لين/ص ك

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