بوتين يستقبل قادة آسيويين في قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع

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يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويستضيف بوتين في مدين قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، رؤساء الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، والفيتنامي لي مينه هونغ، والكمبودي هون مانيت، واللاوسي سونكساي سيبهاندون، والماليزي أنور إبراهيم، والسنغافوري لورنس وونغ، بالإضافة إلى الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور.

تُعقد القمة على مدى يومين بمناسبة مرور 35 عاما على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأفاد الكرملين بأن ممثلين عن الدول الـ11 الأعضاء في هذه المنظمة سيحضرون إلى قازان، موضحا أن بوتين سيستقبل ضيوفه خلال مراسم تقام الأربعاء قبل “يوم العمل الرئيسي” الخميس.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية “أُدرج في جدول الأعمال تبادل لوجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية، واستعراض للإنجازات الرئيسية للشراكة بين روسيا وآسيان، ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية”.

حاولت روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 ودخول العقوبات الغربية عليها حيز التنفيذ، إعادة توجيه اقتصادها، ولا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا.

وقبيل توجهه إلى قازان، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الزيارة ولقاءه مع بوتين يهدفان خصوصا إلى ضمان استمرار إمدادات النفط الروسي إلى ماليزيا.

وفي قمة مجموعة السبع في فرنسا الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لإعادة فرض عقوبات معلّقة حاليا على النفط الروسي، وذلك بعدما تراجعت أسعار الخام منذ الإعلان عن اتفاق في الشرق الأوسط.

– الحرب في أوكرانيا –

تواجه روسيا تضخما مرتفعا، وتكاليف اقتراض باهظة، ونقصا في اليد العاملة مرتبطا بالحرب في أوكرانيا، ما يضع اقتصادها في وضع حرج.

وفي الجبهة الأوكرانية، يرى محللون أن تقدّم الجيش الروسي يشير بوضوح إلى فقدان الزخم، في حين ما زالت موسكو تعلن أن هدفها يتمثل في الاستيلاء على منطقة دونيتسك الشرقية برمتها.

ورغم أن الجنود الروس أكثر عددا وأفضل تسليحا، إلا أنهم يواجهون حقائق الحرب الجديدة: الحضور الكثيف للطائرات المسيّرة يجعل أي تقدّم مكلفا ومحفوفا بالمخاطر ويخلق “منطقة ميتة” تمتد لعدة كيلومترات بين مواقع المعسكرين.

وفي هذا السياق، أعلن قادة مجموعة السبع المجتمعون في إيفيان بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إرادتهم المشتركة في تكثيف الضغط على موسكو لوقف هذا النزاع، مع تعهّد ترامب شخصيا ببذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأقرّ الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة كانت “تركّز على إيران”، لكنه قال “هذا سيكون وراءنا”، بعدما توصلت واشنطن الأحد إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب.

واعتبر ترامب أن على روسيا “إبرام اتفاق” مع أوكرانيا.

وكان زيلينسكي اقترح عقد لقاء مع بوتين للتفاوض حول اتفاق يهدف إلى وقف الأعمال الحربية، لكن الرئيس الروسي رفض، معتبرا أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني “لن يكون مجديا” يوى لإبرام اتفاق سلام نهائي.

واتفق قادة مجموعة السبع على “زيادة الضغط” على بوتين من خلال عقوبات تستهدف المحروقات الروسية، بحسب ما أعلن الثلاثاء مصدر دبلوماسي فرنسي.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت كييف ضرباتها على مواقع لإنتاج وتخزين المحروقات الروسية، ولا سيما في المنطقة التي تُعقد فيها قمة آسيان، بهدف تقليص العائدات الكبيرة المتأتية من بيعها.

بور/س ح/خلص