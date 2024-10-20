بوتين يشكر الرئيس الإمارتي على الوساطة مع أوكرانيا

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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان على دور الوساطة الذي اضطلعت به أبو ظبي في تبادل سجناء حرب مع أوكرانيا.

وقال بوتين لضيفه الإماراتي الذي استقبله في مقرّ إقامته في ضواحي موسكو وفق ما نقل التلفزيون الروسي الرسمي “اسمحوا لي بأن أتقدّم منكم بالشكر على مساهمتكم في حلّ مشاكل إنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى”.

وأوضح في افتتاح هذا اللقاء غير الرسمي الذي ينوي خلاله أيضا التطرّق مباشرة إلى النزاع في أوكرانيا “أشير بذلك أيضا إلى عملية التبادل الأخيرة”.

وكانت موسكو وكييف أعلنتا عن تبادل 95 سجين حرب من كلّ طرف إثر مناقشات جرت مباشرة برعاية الإمارات العربية المتحدة.

وسبق للبلدين أن تبادلا مئات الأسرى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، إثر صفقات مبرمة بواسطة الإمارات أو السعودية أو تركيا.

وقد وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الأحد إلى موسكو في إطار مؤتمر البريكس المزمع انعقاده في قازان من الثلاثاء إلى الخميس.

ومن المرتقب أن يجمعه اجتماع ثنائي ببوتين الإثنين، بحسب الكرملين الذي كشف أن الزعيمين ينويان زيارة مؤسسة تعليمية.

في السنوات الأخيرة، تطوّرت العلاقات بشكل ملحوظ بين روسيا والإمارات وازدادت “التبادلات التجارية الثنائية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الفائتة” لتناهز 10 مليارات يورو في 2023، بحسب الرئيس الروسي.

واعتبر الرئيس الإماراتي من جهته أن الطريق ما زال طويلا، وفق التصريحات التي نقلتها عنه وسائل إعلام روسية.

وكان فلاديمير بوتين قد زار الإمارات في كانون الأول/ديسمبر 2023، في زيارة نادرة إلى الخارج منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقّه في آذار/مارس 2023 على خلفية ترحيل أطفال من أوكرانيا بطريقة غير قانونية.

وتواجه بعض المصارف الإماراتية التي تتّهمها واشنطن بمساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية، ضغوطات متزايدة من الولايات المتحدة التي تعهّدت فرض قيود صارمة عليها في حال واصلت هذا النهج.

بور/م ن/غ ر