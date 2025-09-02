بوتين يشيد أمام شي بمستوى “غير مسبوق” للعلاقات الروسية-الصينية

afp_tickers

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستوى “غير المسبوق” الذي بلغته العلاقات بين موسكو وبكين، وذلك خلال لقائه نظيره شي جينبينغ في العاصمة الصينية الثلاثاء.

ويأتي اللقاء عشية إقامة بكين عرضا ضخما في الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، سيعكس تنامي قدراتها العسكرية. ودعي لحضور العرض أكثر من عشرين من قادة الدول، منهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصل الثلاثاء.

وتأتي قمة شي وبوتين عقب استضافة مدينة تيانجين بشمال الصين، قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وجّه خلالها الرئيسان انتقادات لاذعة إلى الغرب.

وقال بوتين لنظيره الصيني أثناء البث المباشر لانطلاق مباحثات الثلاثاء “يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حاليا مستوى غير مسبوق”.

وأضاف “لقد كنا سويا على الدوام، ونحن سويا الآن”، في إشارة ضمنية إلى التقارب الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع العام 2022.

وشكّلت الصين في الأيام الماضية محور محطات دبلوماسية أبرزها قمة منظمة شنغهاي التي ترى فيها بكين نموذجا جديدا للعلاقات الدولية بدل النظام الذي تهيمن عليه الدول الغربية.

وقال الرئيس الصيني لضيفه إن العلاقات بين البلدين “صمدت في وجه التغيرات الدولية”، مؤكدا استعداد بكين للعمل مع موسكو “للدفع نحو إقامة نظام حوكمة دولية أكثر عدلا وإنصافا”.

وتستضيف الصين الأربعاء عرضا ضخما في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بحضور دولي واسع، يتوقع أن تكشف خلاله مجموعة من الأسلحة الجديدة، في استعراض للقوة يُنظر إليه على أنه تحد لهيمنة الولايات المتحدة العسكرية.

– وضع دولي مضطرب –

وكان الرئيسان شي وبوتين وجّها انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين.

وبحضور قادة من دول منطقة أوراسيا، قال شي جينبينغ “علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب” التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف شي أن “الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا (…) المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحديا”. وتابع “فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، علينا الاستمرار في (…) المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل”.

من جانبه، دافع بوتين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، محمّلا الغرب مسؤولية إشعال فتيل الحرب التي بدأت مطلع العام 2022، وأودت بعشرات الآلاف وأدت إلى تدمير جزء كبير من شرق أوكرانيا.

وشهدت العلاقات بين بكين وموسكو تقاربا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويشتبه حلفاء غربيون لكييف في أن بكين تدعم موسكو في النزاع، وينتقدونها لعدم إدانتها الغزو. في المقابل، تؤكد الصين اعتمادها الحياد، متهمة الدول الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا.

وبات التواصل بين الرئيسين الصيني والروسي شبه دوري في الفترة الماضية. وأشاد شي جينبينغ خلال اتصال مع بوتين الشهر الماضي، بعمل موسكو وواشنطن على تحسين العلاقات بينهما، عقب القمة التي جمعت بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في منتصف آب/أغسطس.

وزار شي روسيا في أيار/مايو الماضي لحضور احتفالات النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

– وصول كيم –

وفي وقت سابق الثلاثاء، عبَرَ إلى الصين قطار يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الإذاعة الرسمية في بيونغ يانغ.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ الثلاثاء، كيم وهو يدخن سيجارة خارج قطاره الأخضر مع وزيرة الخارجية تشوي سون هي ومساعده المقرّب جو يونغ وون. وبدا في أخرى كيم مبتسما داخل إحدى عربات القطار أمام علم كوريا الشمالية وشعارها الوطني. وبحسب الوكالة، التقطت هذه الصور الاثنين.

وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم العرض العسكري في بكين الأربعاء. ويتوقع أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي بالرئيسين الصيني والروسي، علما بأن العرض سيكون أول مناسبة يظهر فيها القادة الثلاثة معا.

ويشير خبراء إلى أن الزيارة قد تكون محاولة من كيم لإضفاء “طابع رسمي” على العلاقات التي تتوطد مع حليفتي بيونغ يانغ الرئيسيتين سعيا في نهاية المطاف لدور أكبر في الساحة الدولية.

وشهدت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا تقاربا عقب بدء حرب أوكرانيا. وأرسل كيم أسلحة وجنودا لدعم موسكو.

وحظي كيم بفترة قصيرة من الدبلوماسية الدولية عالية المستوى اعتبارا من العام 2018 إذ التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثم الرئيس الكوري الجنوبي حينذاك مون جاي-إن. لكنه انسحب من المشهد العالمي بعد فشل قمة عقدها مع ترامب في فيتنام عام 2019.

وبقي كيم في بلاده طوال فترة تفشي كوفيد-19 لكنه اجتمع مع بوتين في أقصى الشرق الروسي عام 2023.

