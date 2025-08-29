The Swiss voice in the world since 1935
بوتين يصدر قرارا بنقل أصول “إير ليكيد” الفرنسية لإنتاج الغاز إلى شركة روسية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا نشر الجمعة يقضي بنقل أصول مجموعة “إير ليكيد” الفرنسية المتخصصة في إنتاج الغاز الصناعي والتي أعلنت نيتها مغادرة روسيا في 2022، إلى شركة روسية.

وتم وضع أسهم “إير ليكيد” في نحو عشر شركات روسية في ظل “الإدارة الموقتة” لشركة “إم-لوجيستيكا”، بحسب النص.

في مطلع أيلول/سبتمبر 2022، أعلنت المجموعة الفرنسية نيتها الانسحاب من روسيا حيث كان يعمل لديها آنذاك نحو 720 شخصا، من خلال بيع اسهمها في البلاد لشركات محلية.

لم تكن “إير ليكيد” تحظى بوجود كبير في روسيا حيث تمثل أنشطتها أقل من 1% من إيراداتها في ذلك الوقت. 

وأفادت المجموعة الفرنسية في بيان أنها “تبلغت بقرار السلطات الروسية” الذي “يؤدي عمليا إلى سيطرة الدولة الروسية على الأصول المملوكة لإير ليكيد في روسيا”.

وأعلنت المجموعة أنها “تدرس جميع سبل التحرك المتاحة امامها”.

أوضحت المجموعة أن أنشطتها في روسيا “لم تعد مدمجة” في حساباتها “منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2022، وأنها منذ ذلك الحين في طور تحويل الملكية”.

غادرت العديد من الشركات الغربية روسيا أو قلّصت عملياتها فيها بشكل كبير بعد الهجوم الواسع الذي شنته موسكو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مما دفع حلفاء كييف إلى فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية.

وفي أواخر أيار/مايو، هدّد بوتين بـ”تضييق الخناق” على الشركات الغربية التي لا تزال تنشط في روسيا وتعمل ضد مصالحها، في إطار مساعي موسكو لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.

بور/ريم/ب ق

