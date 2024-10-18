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بوتين يعلن عدم مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل

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أعلن فلاديمير بوتين الجمعة أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لعدم “تعطيل” هذه القمة مع صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه صحافيين أجانب “نفهم تماما أنه حتى مع استبعاد عامل المحكمة الجنائية الدولية، فإن النقاش برمته لن يتناول سوى هذا الأمر. ولن نعطل عمل مجموعة العشرين. ما الفائدة من ذلك؟ نحن راشدون”.

ويخضع بوتين لمذكرة توقيف منذ آذار/مارس 2023 للاشتباه في ضلوعه في ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

بالتالي فإن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، كما هي الحال بالنسبة الى البرازيل، ملزمة نظريا بتوقيفه إذا دخل أراضيها.

غير أن فلاديمير بوتين لم يتم توقيفه في بداية أيلول/سبتمبر في منغوليا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم استقباله بحفاوة. 

وذكّرت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها الرئيسي في هولندا، بأن الدول الأعضاء فيها لديها “التزام” بتوقيف المطلوبين. ولكن العقوبات المحتملة لعدم تنفيذ المذكرات تقتصر عمليا على التوبيخ اللفظي.

روسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولطالما رفضت بشدة الاتهامات التي وجهتها المحكمة الى بوتين.

لكن بوتين حرص منذ أكثر من عام ونصف عام على تجنب تنقلات معينة إلى الخارج، فقد تغيّب مثلا عن قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا في آب/أغسطس 2023، ثم عن قمة مجموعة العشرين في الهند في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

بور/ب ق-ح س/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية