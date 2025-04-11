بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث التسوية في أوكرانيا

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بدأ الجمعة في موسكو لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف مبعوث دونالد ترامب على ما أعلن الكرملين، بعدما دعا الرئيس الأميركي موسكو إلى “التحرك” للتقدم نحو تسوية للنزاع في أوكرانيا.

ونشرت الرئاسة الروسية في حسابها عبر تلغرام مقطعا مصورا يظهر بوتين مصافحا ويتكوف. وفي وقت سابق أوضح الكرملين أنهما سيبحثان خصوصا في النزاع في أوكرانيا.

بعد ثلاث سنوات على الهجوم الذي شنته موسكو وأوقع آلاف القتلى، يأمل ترامب في إنهاء الحرب، ولتحقيق ذلك كسر العزلة التي يفرضها الغرب منذ شباط/فبراير على نظيره الروسي.

واعتبر ترامب في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن “على روسيا أن تتحرك”، مشيرا الى أن الحرب التي أطلقتها روسيا عبر غزو أراضي أوكرانيا مطلع العام 2022 “عبثية” و”كان يجب ألا تقع”.

وتجري إدارته محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين، لكن هذه المحادثات لم تسفر بعد عن وقف شامل لإطلاق النار، ولا تزال المفاوضات مستمرة.

في ما يتعلق باللقاء مع ويتكوف، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “بوتين سيستمع إليه. المحادثة ستتطرق الى مختلف جوانب التسوية الأوكرانية. ثمة العديد من الجوانب، والموضوع معقد للغاية”، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الحكومية.

لكن الكرملين لا يتوقع تحقيق “اختراقات” دبلوماسية خلال المحادثات، بحسب بيسكوف.

وأوضح المتحدث أن “عملية تطبيع العلاقات والبحث عن أرضية للمضي نحو تسوية (النزاع في أوكرانيا) جارية”، مردفا أن “العمل الجاد مستمر. ومن الطبيعي أن يحمل ويتكوف (…) شيئا من رئيسه إلى بوتين”.

– إشارات إلى تحسن العلاقات –

في وقت سابق، التقى ويتكوف الجمعة في مدينة سان بطرسبرغ بكبير المفاوضين الاقتصاديين في الكرملين كيريل دميترييف الذي زار واشنطن في مطلع نيسان/أبريل، في أول زيارة يقوم بها مسؤول روسي إلى الولايات المتحدة منذ بدء الهجوم الروسي في اوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وشارك ويتكوف المقرب من ترامب في المباحثات بشأن مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو أيضا مبعوث الرئيس الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه السبت إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامج طهران النووي، وقد انقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن منذ 45 عاما.

وتأتي الزيارة غداة عملية تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة، فيما يسعى الجانبان إلى تحسين العلاقات التي بلغت أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.

وعقد ويتكوف اجتماعين سابقين مع بوتين في روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

ويضغط ترامب من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وهذا الإصرار يثير مخاوف كييف من إرغامها على قبول تنازلات قاسية، خاصة وأن ترامب يبعث إشارات متناقضة.

وكثف الرئيس الأميركي هجماته ضد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وانتقد المساعدات التي قدمتها بلاده لكييف.

لكن ترامب هدد أيضا روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تجنح إلى السلام.

وفي نهاية آذار/مارس، أعرب ترامب لقناة “إن بي سي” عن “السخط والاستياء” من نظيره الروسي خصوصا بعدما أثار الأخير فكرة “إدارة انتقالية” في أوكرانيا من دون زيلينسكي في إطار اتفاق سلام.

– لا وقف لاطلاق النار –

وكان ويتكوف أشاد ببوتين خلال مقابلة الشهر الماضي وقال إنه “زعيم عظيم” و”ليس رجلا سيئا”.

لكن الرئيس الروسي لم يوافق على الاقتراح الأميركي بهدنة لثلاثين يوما فيما وافقت عليه أوكرانيا. وانتزع ترامب فقط موافقة نظيره الروسي على تعليق الضربات على منشآت الطاقة.

لكن أوكرانيا وروسيا تتبادلان منذ ذلك الحين التهم بانتهاك هذا التعهد.

كما أعلنت واشنطن في نهاية آذار/مارس هدنة في البحر الأسود.

والاثنين رأى الكرملين الذي تتهمه كييف والعواصم الغربية بالمماطلة في المفاوضات، أن هناك العديد من القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن “الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة سيتواصل بالتأكيد في اتجاهات متعددة، بما فيها الموضوع المذكور”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “ريا” الرسمية.

بور/ليل-ريم/ح س