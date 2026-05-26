The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بوتين يلغي ديون المجندين في الحرب على أوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا يقضي بإلغاء الديون للمجندين المشاركين في الحرب على أوكرانيا، في أحدث مثال على الحوافز التي يقدمها الكرملين لتشجيع التجنيد العسكري.

وتقدّم روسيا منذ أكثر من أربع سنوات رواتب ومزايا مغرية لمن يقررون الانضمام إلى الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

ينصّ القانون الجديد على إلغاء ديون تصل إلى 10 ملايين روبل (نحو 140 ألف دولار) للأشخاص الذين يوقّعون عقودا مع الجيش اعتبارا من الأول من أيار/مايو 2026، شرط أن تكون ديونهم في مرحلة الملاحقة القضائية.

وينصّ القانون أيضا على إمكانية شطب ديون زوج أو زوجة الشخص الذي يوقّع العقد.

ويشير القانون إلى أنّ العقد الجديد ينبغي أن يكون لعام واحد على الأقل، وأن يتضمن المشاركة في “العملية العسكرية الخاصة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه الكرملين لوصف حربه على أوكرانيا.

بور/رك/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية