بورصات الخليج تغلق متباينة وسط تفاؤل باتفاق محتمل بين أمريكا وإيران

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4 يونيو حزيران (رويترز) – أغلقت بورصات الخليج متباينة اليوم الخميس بعدما اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، مما عزز التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء حرب الولايات المتحدة مع إيران حتى في ظل استمرار التوتر.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب مفاوضات جرت في واشنطن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يتطلب توقف جماعة حزب الله المدعومة من إيران تماما عن إطلاق النار وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب نهر الليطاني.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إلى احتمال إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، شنت إيران هجوما على الكويت مما ألحق أضرارا بالمطار وأصاب العشرات، بينما شن الجيش الأمريكي غارات بالقرب من مضيق هرمز.

وقال أحمد عسيري الخبير الاقتصادي في شركة بيبرستون إن الأسواق حذرة مع التركيز مجددا على التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز بعد فترة من تراجع التوتر والتقدم الملحوظ في المفاوضات.

وخسر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، 0.5 بالمئة، إلى جانب تراجع سهم شركة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولارات أو 3.1 بالمئة إلى 94.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش.

وهوى سهم شركة المملكة القابضة في السعودية خمسة بالمئة. وكان السهم قد قفز مؤخرا مع تزايد تحمس المستثمرين بشأن حصتها في شركة سبيس إكس المنتظر طرحها قريبا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وفي أبوظبي، أنهى المؤشر تعاملاته مستقرا دون تغيير.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 بالمئة، مع خسارة بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.1 بالمئة.

وهبط المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1982نقطة، فيما خسر المؤشر العماني 0.2 بالمئة مسجلا 7657 نقطة.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 9224 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)