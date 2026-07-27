بورنم يستقبل الاثنين زيلينسكي الساعي لاتفاق حول المسيّرات

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يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الاثنين فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة لرئيس أجنبي منذ تسلّم آندي بورنم مهامه الأسبوع الماضي، وعلى جدول الأعمال اقتراح الرئيس الأوكراني توقيع اتفاق بين البلدين حول المسيرات.

وبعد ذلك، ينتقل الرئيس الأوكراني الثلاثاء إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس دونالد ترامب، في إطار مساعيه للحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب مع روسيا.

ويعتزم بورنم أن يؤكد مجددا “دعمه الثابت” لأوكرانيا، وفق ما جاء في بيان أعلنت فيه رئاسة الحكومة الزيارة.

وذكر البيان أن بورنم وزيلينسكي سيجتمعان في قاعدة بحرية وسيلتقيان عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريبا على مكافحة الألغام البحرية تمهيدا لمهام مقبلة في البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه شبكة سكاي نيوز “إننا مستعدون لتقاسم خبراتنا مع المملكة المتحدة ونأمل أن تقوم المملكة المتحدة بالمثل، لذلك نحن بحاجة إلى اتفاق متين للغاية حول المسيّرات”.

وأوردت القناة أن زيلينسكي يعتزم إنشاء مصنع ضخم للمسيرات في المملكة المتحدة ويأمل في “فتح صفحة جديدة” بين البلدين.

وتستخدم كييف الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة المسيرات كوسيلة لمحاولة الحصول على مساعدة دولية، وهو ما فعلته مؤخرا لدى دول خليجية تتعرض لهجمات إيرانية في إطار الحرب في الشرق الأوسط.

– أنظمة تشويش –

ومن المتوقع أن تعلن لندن التي تعدّ من أبرز داعمي أوكرانيا، الإثنين تقاسم الملكية الفكرية مع كييف لنظام بريطاني جديد للتشويش الإلكتروني أطلق عليه اسم “ستون كلوك”، يقال إنه يعقّد على الدّفاعات الجوية الروسية رصد المسيرات واستهدافها.

وشددت رئاسة الحكومة البريطانية على أن تقاسم الملكية الفكرية سيسمح لكييف بإنتاج هذا النظام “على نطاق واسع” من أجل “تعزيز خطوطها الدفاعية والدفاع الأوروبي”، في وقت تسعى كييف للحفاظ على تقدمها التكنولوجي على روسيا في حرب المسيّرات.

وبعدما ركز في الأسبوع الأول من الحكم على المسائل الداخلية مثل القدرة الشرائية واللامركزية، ينتقل بورنم الى القضايا الدبلوماسية، بعد مكالمات هاتفية أجراها مع العديد من القادة الأجانب ولا سيما ترامب.

– “تحدّ كبير” –

وزار زيلينيكسي بريطانيا ست مرات منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وقام رئيس الوزراء السابق كير ستارمر العمّالي بآخر زيارة له إلى أوكرانيا في منتصف تموز/يوليو.

وصرح زيلينسكي الاسبوع الماضي أنه يعتزم “إعادة إحياء الدبلوماسية”، بعد لقاء جمعه مع موفدين أميركيين.

وكان للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير تبعات على جهود الوساطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وعلى إمدادات الأسلحة لكييف.

وتطالب أوكرانيا بمزيد من صواريخ باتريوت الأميركية للدفاع الجوي، غير أن مخزون هذه الأنظمة محدود بعد أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في المقابلة “أفهم أن تركز الولايات المتحدة جهودها على الشرق الأوسط”، غير أن هذا الوضع يطرح “تحديا كبيرا” على كييف.

وأوضح أن الروس “يمكنهم زيادة إنتاجهم من الصواريخ البالستية، لهذا نحن بحاجة إلى وسائل دفاع جوي بأسرع ما أمكن”.

وأعلن ترامب مؤخرا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي أنه يعتزم السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ لبطاريات باتروت، وأيّد بعد ذلك مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على الجهات التي تشتري النفط الروسي.

ماك/دص/كام