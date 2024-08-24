بوروندي تبذل جهودا لاحتواء تفشي إمبوكس بالإسراع في عزل المصابين ومعالجتهم

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قال صامويل ندويمانا المصاب بجدري القردة (إمبوكس) في بوجمبورا، العاصمة الاقتصادية لبوروندي “شعرت بالإعياء من شدة المرض وانتابني خوف شديد، ولم أعد أقوى على المشي”، وهو واحد من بين نحو 170 شخصا تأكدت إصابتهم بالمرض في الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا.

في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس في أحد أقسام العزل في مستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة، ظهرت أثار طفح جلدي تبدو مؤلمة على وجهه وجذعه.

في معرض شرحه لعوارض كان يأمل أن تكون لإصابة بالملاريا، قال “بدأت أفقد شهيتي، وأصبت بحمى وشعرت بدملة صغيرة في منطقة المنفرج آلمتني كثيرا”.

وأضاف “لم اكن أعلم ممَّ أعاني”، لكن مع تفاقم حاله سعى لتلقي علاج.

إمبوكس الذي كان يسمى جدري القردة، يسببه فيروس ينتقل للبشر من حيوانات مصابة به، كما يمكن أن ينتقل بين البشر عبر التلامس.

المرض معروف منذ عقود، لكن سلالة جديدة منه أكثر خطورة وأسرع تفشيا سُمّيت “كلايد 1 بي” تسببت في زيادة تُرصد مؤخرا على صعيد الإصابات.

تتزايد الإصابات في شرق إفريقيا وأكدت بوروندي في وقت سابق من الأسبوع الحالي إصابة 171 شخصا، فيما رصدت كينيا ثاني إصابة على أراضيها الجمعة وسجّلت أوغاندا أربع إصابات.

عالميا، سجّلت إصابات في أوروبا وآسيا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية دولية وهو أعلى مستوى إنذار.

وتسعى سلطات بوروندي لمكافحة التفشي، وتشارك الطبيبة أوديت نسافيمانا في معالجة المصابين.

بكامل عدتها الوقائية، بما فيها القفازات والكمامة، قالت الطبيبة في تصريح لفرانس برس “أحيانا يأتي مرضى حالهم حرجة مصابون بحمى تبلغ 39 درجة مئوية”.

ولفتت إلى أن المرض يسبب “تقرّحات مؤلمة وحكاكا بما يستدعي علاجا عاجلا”.

– “مؤلم للغاية” –

يوفر المركز علاجا مجانيا وهو قادر على استقبال نحو 50 مريضا، وفق ليليان نكينغوروتسي، مديرة المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

وقالت نيكنغوروتسي في تصريح لفرانس برس إن الوفيات في تزايد، بعدما تفشى المرض من مناطق حدودية مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، لافتة إلى “حالات (باتت تسجّل) في كل أنحاء البلاد تقريبا”.

سجّلت الكونغو الديموقراطية 16700 إصابة وأكثر من 570 وفاة في العام الحالي، وفق وزير الصحة في البلد الواقع في وسط إفريقيا.

في بوروندي، أوضحت نيكنغوروتسي أن السلطات تتحرك سريعا لتحديد الإصابات وعزل المصابين ومن ثم معالجة المرضى.

واضافت “إلى الآن لم نسجل أي وفاة”، مشيرة إلى تمكّن السلطات من “رصد الإصابات سريعا ورعاية المصابين على نحو مبكر”.

في قسم العزل، أشاد ندويمانا بالعلاج المجاني الذي تلقاه ووجه رسالة للقلقين من الإصابة بإمبوكس قائلا “عليهم أن يسارعوا للتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضاف “هذا الوباء خطير للغاية، مؤلم للغاية، يصيبكم بألم شديد ولا تعرفون ما العمل”.

ستر-ربو/ود/ب ق