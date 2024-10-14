بوريل: الاتحاد الأوروبي يندد بجميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة

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أمستردام 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يندد بجميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة، وذلك في تعليق على استهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال بوريل في بيان صادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي نشر مساء يوم الأحد “مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور”.

وأضاف “يندد الاتحاد الأوروبي بجميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة”.

وتابع “يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام”.

ونفت إسرائيل بعض روايات الأمم المتحدة عن وقائع تتعلق باليونيفيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات حفظ السلام توفر “دروعا بشرية” لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وسط تصاعد الأعمال القتالية.