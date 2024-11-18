بوريل: على الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل بشأن حرب غزة

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باريس (رويترز) – أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين أنه سيقترح على أعضاء التكتل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى ما تقترفه الدولة في حرب غزة.

وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “حاول كثيرون وقف الحرب في غزة… لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ولا أرى أملا في أن يحدث. لذا يتعين علينا أن نضغط على الحكومة الإسرائيلية، وكذلك على (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس بالطبع”.

وكان بوريل اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقا لأربعة مصادر دبلوماسية ورسالة اطَلعت عليها رويترز.

وفي إشارة على أن مقترح بوريل لن يلقى ترحيبا لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب يوم الاثنين إن التكتل بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل.

وأضاف فيلدكامب “من وجهة نظر هولندا. لابد من إبقاء هذا الباب مفتوحا”.