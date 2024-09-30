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بوريل: يتعين تجنب أي تدخل عسكري آخر في لبنان

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بروكسل (رويترز) – قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن من الضروري تجنب أي تدخلات عسكرية أخرى في لبنان.

وقال بوريل للصحفيين في المكسيك بعد مؤتمر طارئ عقد عن بعد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “أي مزيد من التدخل العسكري سيفاقم بشدة الوضع ويتعين تجنبه”.

وحذرت إسرائيل إيران يوم الاثنين من أنه لا مكان في الشرق الأوسط بعيد عن يدها وألمحت إلى غزو بري للبنان بعد اغتيال زعيم جماعة حزب الله المدعومة من طهران، أحد أكبر خصومها، في إحدى ضواحي بيروت الأسبوع الماضي.

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