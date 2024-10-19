بوريل يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

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نابولي (إيطاليا) (رويترز) – دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بوريل إن موت رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار يمثل فرصة يجب اغتنامها لوقف الأعمال القتالية.

وحث بوريل أيضا، خلال اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع الذي انطلق يوم السبت في إيطاليا، على احترام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي استهدفتها إسرائيل قبل أيام.

وقال للصحفيين إن الجلسة الصباحية ركزت بصورة رئيسية على الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن من الممكن مراجعة مهمة اليونيفيل ولكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها.

وأضاف بوريل “بعض الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع (مجموعة السبع) هم أعضاء مهمون في مجلس الأمن أيضا”.

وإيطاليا من كبار الدول المساهمة في قوة اليونيفيل المتمركزة في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول الحدود مع إسرائيل.

وأثارت الهجمات الإسرائيلية غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي زارت لبنان والأردن يوم الجمعة.

وهذا هو أول اجتماع وزاري تعقده مجموعة السبع على مستوى وزراء الدفاع ويأتي بعد أيام قليلة من مقتل السنوار على يد قوات إسرائيلية.

وقال بعض الزعماء الغربيين إن مقتل السنوار زاد من فرص إنهاء الصراع في غزة.

وفي مستهل الاجتماع، حذرت إيطاليا من أن الإطار الأمني ​​العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب الرؤى المتباينة في العالم.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في كلمته الافتتاحية “الاعتداءات الروسية الوحشية في أوكرانيا والوضع الحرج في الشرق الأوسط إلى جانب عدم الاستقرار في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والتوتر المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي، كل ذلك يسلط الضوء على تدهور الإطار الأمني”.