بوريل يناقش الأوضاع في غزة مع السيسي قبل زيارة معبر رفح

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القاهرة (رويترز) – التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الاثنين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار هناك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن “الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين”.

ومن المقرر أن يزور بوريل الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حيث سيلتقي مع ممثلي وكالات الإغاثة الدولية العاملة هناك.

كما يتوجه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع إلى لبنان حيث تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والدول المحيطة مع قرب مرور العام على بدء الحرب في غزة.