بوعلام صنصال سيبقى في برلين حتى الأسبوع المقبل على أقل تقدير

2دقائق

يتوقع بأن يبقى الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في برلين حتى مطلع الأسبوع المقبل على أقل تقدير، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على قضيته فرانس برس.

وصل صنصال (81 عاما) إلى ألمانيا للعلاج الأربعاء بعدما وافقت الجزائر على طلب ألماني بالعفو عنه وإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.

وقال المصدر إن صنصال “مبتهج” بالعفو عنه وإطلاق سراحه وقال إنه “يوازن الأمور”.

حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في آذار/مارس بعدما أدين بتهمة “المساس بوحدة الوطن” على خلفية تصريحات أدلى بها للإعلام الفرنسي.

وتفيد عائلته بأنه يعاني سرطان البروستاتا.

ونُقل إلى مستشفى برلين العسكري فور وصوله إلى ألمانيا مساء الأربعاء.

والخميس، نقلت مجلة فرنسية عن الكاتب كمال داود قوله إن صنصال قد يتوجّه إلى فرنسا في موعد أقربه الجمعة أو السبت.

لكن المصدر في برلين أفاد الجمعة بأنه يتوقع بأن يبقى صنصال في المستشفى في برلين “حتى مطلع الأسبوع المقبل”.

وتابع أن “الخطة هي بأن يبقى هناك مدة أطول حتى”.

وأضاف “ما زالت تجرى له العديد من الفحوص” في المستشفى وسيتم بعدها بحث الخطوات التالية.

طلب الاثنين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن صنصال نظرا لسنه “المتقدّمة ووضعه الصحي الهش”.

ويعرف صنصال الحائز جوائز في الأدب الفرنكفوني الحديث في شمال إفريقيا، بانتقاده للسلطات الجزائرية وكذلك للإسلاميين.

وحصل على الجنسية الفرنسية عام 2024.

ولعبت قضيته دورا في التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر والتي أدت إلى طرد مسؤولين من الجانبين واستدعاء سفراء وفرض قيود على حاملي التأشيرات الدبلوماسية.

جسك/لين/ص ك