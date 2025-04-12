بولسونارو في طريقه إلى برازيليا للخضوع لجراحة “محتملة”

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غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المستشفى في ناتال بشمال شرق البرازيل السبت، الى حيث كان أُدخِل في اليوم السابق بسبب آلام شديدة في البطن، ليستقل طائرة طبية إلى العاصمة برازيليا، حيث قال إنه سيخضع “على الأرجح” لجراحة.

وخرج بولسونارو (70 عاما) من المستشفى حوالى الساعة 17,30 (20,30 بتوقيت غرينتش)، وهو كان يمشي مرتديا قميصا أصفر ولا يزال يضع أنبوبا أنفيا، حسبما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

وقبل أن يصعد إلى سيارة الإسعاف، حيا عشرات من مؤيديه الذين كانوا يهتفون “تشجع بولسونارو” خارج مدخل المؤسسة الطبية.

في 26 آذار/مارس، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب من أجل تجنب هزيمته الانتخابية في 2022 أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورغم أن بولسونارو ليس مؤهلا للترشح حتى عام 2030 بسبب تشكيكه في نزاهة الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية، إلا أنه ما زال يأمل في إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها للسماح له بالترشح في عام 2026.

وكشف بولسونارو الذي وصل إلى مستشفى ناتال الجمعة على نقالة، أن طبيبه أبلغه أن “هذه هي الحالة الأكثر خطورة منذ الهجوم” الذي تعرض له عام 2018.

وقال بولسونارو “بعد أن مررتُ بنوبات مشابهة عدة خلال السنوات القليلة الماضية، اعتدتُ على الألم. لكن هذه المرة، حتى الأطباء فوجئوا”، مؤكدا أن حالته “مستقرة” وأنه يسير “على طريق التعافي”.

من جهته قال السناتور روجيريو مارينيو من الحزب الليبرالي اليميني الذي رافق بولسونارو الجمعة في جولة لحشد أنصاره عبر زيارة مدن عدة في ولاية ريو غراندي دو نورتي، وعاصمتها ناتال، “حالتهُ لم تتدهور، وهو مستقر”. وأضاف لفرانس برس “لكن الجراحة ضرورية لحل الأزمة”.

وكان طبيبه كلاوديو بيروليني قد أشار في وقت سابق من اليوم، في مؤتمر صحافي، إلى أن “هذه النوبة تبدو أكثر شدة من سابقاتها، خصوصا في الأمعاء”.

وأصدرت عيادة ريو غراندي الخاصة في ناتال، نشرة طبية جديدة في منتصف نهار السبت، أوضحت فيها أن الوضع الصحي لبولسونارو “يتطور بطريقة مستقرة” وأنه أمضى “ليلة هادئة”.

واضطر بولسونارو إلى قطع جولته الانتخابية عندما شعر بـ”ألم مبرح” في البطن بسبب معاناته آثار تعرضه للطعن أثناء قيامه بجولة في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2018.

ونفذ الهجوم رجل تبيّن لاحقا أنّ وضعه الذهني لا يسمح بمحاكمته.

وأُدخل بولسونارو الذي انتخب رئيسا بعد شهرين، إلى المستشفى مرارا لمعالجته من تداعيات الهجوم، بما في ذلك انسدادات معوية.

ستر-لغ/جص