بولندا: ممثلو إسرائيل يمكنهم المشاركة الآمنة في إحياء ذكرى أوشفيتز

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وارسو (رويترز) – قالت الحكومة البولندية يوم الخميس إنها ستضمن مشاركة حرة وآمنة لكبار ممثلي إسرائيل في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الموت النازي أوشفيتز.

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق إن الرئيس طلب من الحكومة ضمان أن يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحضور دون خوف من الاعتقال بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت وكذلك قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

ونددت إسرائيل بمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت، قائلة إنها تصرفت دفاعا عن النفس في حملتها الجوية والبرية في غزة التي اندلعت ردا على هجوم حماس عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الأربعاء أن دودا كتب إلى رئيس الوزراء دونالد توسك قائلا إن بولندا يجب أن تضمن حضور نتنياهو “دون عوائق” في إحياء ذكرى أوشفيتز في 27 يناير كانون الثاني نظرا لطبيعة الحدث الاستثنائية.

وأكدت ماجوزاتا بابروتسكا، رئيسة مكتب دودا، لوكالة الأنباء الرسمية (بي.أيه.بي) يوم الخميس توجيه مثل هذه الرسالة.

وقالت “في رأي الرئيس، هناك مسألة واحدة، وبالتحديد لأنه معسكر أوشفيتز، يجب أن تتاح الفرصة لكل شخص من إسرائيل، وكل ممثل لسلطات هذا البلد، للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي”.

واعتمدت الحكومة قرارا بهذا الشأن يوم الخميس، لكنه لا يشير مباشرة إلى نتنياهو أو مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال توسك للصحفيين إنه بحسب المعلومات الواردة من السفارة الإسرائيلية، سيمثل إسرائيل في الحفل وزير التعليم، ومن ثم، يمكن اعتبار طلب دودا “تظاهرة سياسية”.

وأضاف توسك “أؤكد، سواء كان رئيس الوزراء أو الرئيس أو وزير التعليم في إسرائيل، كما هو معلن حاليا، أن كل من سيأتي إلى أوشفنشم للاحتفالات في أوشفيتز سيضمن السلامة ولن يعتقل”.

ودودا قومي يميني تربطه علاقات متوترة مع حكومة توسك من تيار الوسط المؤيد لأوروبا منذ توليها السلطة في ديسمبر كانون الأول 2023.

ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق. لم يحدد نتنياهو ما إذا كان سيحضر فعاليات هذا العام، لكنه حضر فعاليات مماثلة سابقة.