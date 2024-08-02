بولندا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران

reuters_tickers

1دقيقة

وارسو (رويترز) – نصحت بولندا مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران، وفقا لإرشادات محدثة نشرت يوم الجمعة، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية على منصة إكس “فيما يتعلق بالعدد المتزايد من السياح البولنديين الذين يزورون لبنان وإسرائيل وإيران، نود أن نكرر أننا نصحنا منذ فترة طويلة بعدم السفر إلى هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت الوزارة أن “الوضع الأمني غير المستقر يجعل من الممكن الاعتقاد بأن مغادرة الدول الثلاث ستكون أكثر صعوبة”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة خطوط لوت الجوية البولندية أنها ألغت ثماني رحلات إلى لبنان وإسرائيل بسبب الوضع الأمني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قائدين كبيرين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.