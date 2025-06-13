بولندا تدعو لخفض التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي “غير المبرر” على إيران

reuters_tickers

1دقيقة

وارسو (رويترز) – دعت نائبة وزير الخارجية البولندي يوم الجمعة إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي “غير المبرر” على إيران قد يكون له تداعيات خطيرة.

وقالت هنريكا موسيكا-دينديز للصحفيين “ندعو الجانبين إلى تهدئة التوتر. ونؤكد أن هذا الهجوم الإسرائيلي غير المبرر على إيران قد يسبب تداعيات خطيرة للمنطقة”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربات بأنها خطوة حاسمة لحماية إسرائيل من تهديد مستقبلي.