بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب احتجاز نشطاء أسطول الصمود

وارسو 21 مايو أيار (رويترز) – ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الخميس أنه استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة، ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي.

وقال سيكورسكي على منصة إكس “تندد بولندا بشدة بسلوك ممثلي السلطات الإسرائيلية تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم مواطنون بولنديون”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

