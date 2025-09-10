بولندا تعلن إسقاط “أجسام معادية” أثناء هجوم روسي على أوكرانيا

أعلنت وارسو الأربعاء أن مقاتلات عائدة لها أو لحلف شمال الأطلسي، أسقطت “أجساما معادية” بعد انتهاكات متكررة للمجال الجوي البولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، في سابقة لدولة عضو في الناتو منذ بدء الحرب.

وسبق لطائرات مسيّرة أو صواريخ أطلقتها روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في مطلع العام 2022، أن اخترقت المجال الجوي لدول منضوية في حلف شمال الأطلسي. لكن لم يسبق لهذه الأطراف أن أعلنت إسقاط أجسام كهذه.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة إكس إنّ “الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي”.

ويشكلّ بند الدفاع المشترك ركنا أساسيا في معاهدة حلف الأطلسي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق.

وأتي بيان الوزير بعد أن أعلنت القيادة العملانية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.

من جهته، قال الجيش البولندي على إكس إنّه “خلال الهجوم الذي شنّته روسيا الاتحادية اليوم على أهداف تقع على الأراضي الأوكرانية، تمّ انتهاك مجالنا الجوي مرارا من قبل طائرات مسيّرة”.

وفي بيان لاحق، أعلنت القيادة العسكرية أنه “عقب اعتداء روسيا الاتحادية اليوم على الأراضي الأوكرانية، حصل انتهاك غير مسبوق للمجال الجوي البولندي من قبل أجسام من طراز المسيّرات. هذا عمل عدواني سبّب خطرا فعليا على سلامة مواطنينا”.

بدوره، قال رئيس الوزراء دونالد توسك على إكس إنّ “العملية جارية عقب انتهاكات متعدّدة للمجال الجوي البولندي. لقد استخدم الجيش أسلحة ضد هذه الأجسام”.

– “لا نثق بنوايا” بوتين –

وأدى النشاط العسكري في أجواء بولندا الى تعليق الملاحة موقتا في مطار مطار شوبان، المطار الرئيسي في العاصمة وارسو، بحسب ما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية.

وأشارت الى أنّ القرار سببه “نشاط عسكري غير متوقع مرتبط بأمن الدولة”.

وأتت هذه التطورات غداة تحذير الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي أثناء زيارته فنلندا، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للهجوم على دول أخرى بعد غزوه لأوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستاب في هلسنكي “لا نثق بنوايا فلاديمير بوتين الحسنة”. أضاف “بينما نتطلع بالطبع إلى سلام طويل الأمد، سلام دائم وهو أمر ضروري لمنطقتينا، نعتقد أن فلاديمير بوتين مستعد لغزو دول أخرى”.

تابع “لهذا السبب تحديدا نطور قواتنا المسلحة، وشراكاتنا وعلاقاتنا مع حلفائنا” دون أن يعطي أمثلة محددة.

كما أعلن توسك الثلاثاء إغلاق حدود بلاده مع بيلاروس ردا على مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس.

وقال للصحافيين “لأسباب تتعلق بالأمن القومي سنغلق الحدود مع بيلاروس بما في ذلك السكك الحديد تزامنا مع مناورات زاباد اعتبارا من منتصف ليل الخميس” واصفا التدريبات بـ”العدوانية”. وتقام المناورات بين 12 أيلول/سبتمبر و16 منه.

وسبق لبولندا، أحد أبرز الداعمين العسكريين لكييف في مواجهة موسكو، أن أفادت عن انتهاكات لمجالها الجوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي آب/أغسطس، وجّهت بولندا مذكرة احتجاج إلى روسيا بعد سقوط طائرة مسيّرة وانفجارها في شرق البلاد، في حادثة اعتبرتها يومها “استفزازا متعمّدا”.

وفي العام 2023، قالت وارسو إن صاروخا أطلقته روسيا اخترق مجالها الجوي في طريقه الى أوكرانيا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قتل شخصان في قرية بولندية محاذية للحدود مع أوكرانيا، جراء سقوط صاروخ دفاع جوي أطلقته كييف لاعتراض مقذوفات روسية.

