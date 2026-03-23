بوليتيكو: البيت الأبيض ينظر لرئيس البرلمان الإيراني كزعيم محتمل

23 مارس آذَار (رويترز) – ذكر موقع بوليتيكو الأمريكي نقلا عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأمريكية أن إدارة دونالد ترامب تدرس بهدوء إمكانية التعاون مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كشريك محتمل، بل وربما كقائد للبلاد في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن قاليباف يُنظر إليه، على الأقل من قبل بعض المسؤولين في البيت الأبيض، كشريك عملي قادر على قيادة إيران والتفاوض مع إدارة ترامب في المرحلة المقبلة من الحرب.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )