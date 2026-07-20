بوينغ تتلقى طلبية من “إس إم بي سي أفييشن كابيتال” لشراء 100 طائرة “737 ماكس”

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أعلنت شركة “بوينغ” الأميركية في بيان الاثنين عن تلقّيها طلبية لشراء مئة طائرة من طراز “737 ماكس” من شركة تأجير الطائرات “إس إم بي سي أفييشن كابيتال”، في أول صفقة بهذا الحجم يُعلن عنها خلال معرض فارنبره للطيران في بريطانيا.

ونقل البيان عن رئيسة قسم الطيران التجاري في شركة “بوينغ” ستيفاني بوب قولها إنّ “هذه الصفقة تعكس الطلب القوي على سلسلة 737 ماكس بفضل كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها وقدرتها على تلبية متطلبات مختلفة”.

وتتضمن الطلبية التي لم تُكشف قيمتها المالية 60 طائرة من طراز “737-10” و40 طائرة من طراز “737-8”.

وبعد مشاكل في جودة الإنتاج، ودعاوى قضائية، وإعادة هيكلة لإدارتها، تعوّل المجموعة الأميركية على معرض فارنبره لتستعيد مكانتها بين الفاعلين في قطاع الطيران.

وتشكل موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (اف ايه ايه) في تشرين الاول/أكتوبر 2025 على زيادة إنتاج “737 ماكس”، أكثر طائرات “بوينغ” مبيعا، خطوة بارزة في طريق تجاوز المجموعة لأزمتها. لكن الاختبار الحاسم يتوقف على حصول طائراتها الثلاث الجديدة على شهادات اعتماد، بعدما واجهت تأخيرات لسنوات.

وأوضح المدير العام لـ”إس إم بي سي” بيتر باريت أنّ الشراكة مع “بوينغ” تعود إلى أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعكس تحولات السوق، مع تزايد طلب شركات الطيران والمستثمرين على تعزيز أساطيلهم عبر طائرات “737-10”.

وأضاف أن “هذه الطلبية ستساعدهم على مواصلة خطط النمو خلال العقد المقبل وما بعده، وتُبرهن ثقتنا الكبيرة بطائرات 737 ماكس واستمرار الإقبال على طائرات الممر الواحد ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والتقنيات المتقدمة”.

وتدير “إس إم بي سي” أسطولا يضم 1700 طائرة لأكثر من 170 شركة طيران في العالم.

وأعلنت “بوينغ” الاثنين أن “طيران الرياض” فعّلت خيارات شراء 28 طائرة من طراز “787 دريملاينر”، ضمن طلبية أُبرمت عام 2023، كما ستحوّل 20 خيارا منها إلى النسخة الأكبر من هذه الطائرة.

وأكدت “طيران الرياض” أيضا “طلب ست طائرات إضافية من طراز إيرباص ايه350-1000، ما يرفع طلباتها المؤكدة من هذه الطائرات إلى 31 طائرة”، وفق ما أوضحت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات المنافسة لـ”بوينغ” في بيان.

اودي/رك/لين