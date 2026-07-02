بوينغ تحرز تقدما في تصنيع طائرتي “إير فورس وان” لكن تسليمهما قد يرجأ مجددا

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أحرزت شركة بوينغ تقدما في تصنيع الطائرتين الرئاسيتين الأميركيتين المقبلتين، لكن تسليمهما قد يرجأ مجددا، وفق ما أفاد تقرير حكومي الخميس.

وبحسب الجدول الزمني، من المقرر تسليم الطائرتين الجديدتين من طراز “بوينغ 747-8” واللتين تعرفان ب”VC-25B”، في منتصف عامي 2028 و2029 على التوالي، بعدما كان يفترض تسليمهما بحلول نهاية العام 2024.

وجاء في التقرير السنوي الخاص بالأسلحة والصادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأميركية، أن “بوينغ أحرزت تقدما بشأن بعض المخاطر التي هددت الجدول الزمني للمشروع والتي سبق ان أشرنا إليها”، بما فيها “استكمال تصميم نظام تكييف الهواء، ومعالجة مشكلات انخفاض الضغط داخل المقصورة، وتوظيف المزيد من الميكانيكيين المؤهلين”.

لكن “المسؤولين عن البرنامج أشاروا إلى استمرار وجود مخاطر أخرى تهدد الجدول الزمني بما في ذلك التصاميم التفصيلية للمقصورات الداخلية للطائرات، وتصنيع حزم الأسلاك الكهربائية، وإعادة العمل لإصلاح العيوب في التعديلات الهيكلية”.

وكان العقد الذي وقّع عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، يهدف في الأصل إلى تسليم الطائرة الأولى بحلول نهاية عام 2024.

وعادت هذه الطائرة إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع، إذ قام ترامب بأول رحلة له في طائرة رئاسية جديدة وهي من طراز “بوينغ 747-800” كانت قطر قد أهدتها له العام الماضي وجرى تجهيزها وتعديلها بسرعة.

وسافر ترامب الأربعاء في هذه الطائرة لحضور فعالية في مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقد أثارت تلك الخطوة انتقادات واسعة، سواء لجهة أخلاقيتها أو دستوريتها، فيما لفت آخرون إلى مخاوف أمنية حيال قبول طائرة بقيمة مئات ملايين الدولارات من دولة أجنبية.

وستُستخدم الطائرة القطرية موقتا إلى حين تسليم شركة بوينغ الطائرتين الرئاسيتين الجديدتين.

ولم ترد بوينغ على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

جمب/الح/ود