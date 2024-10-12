بوينغ تخطط لخفض 10 % من قوتها العاملة بعد خسارة كبيرة في الربع الثالث

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أعلنت شركة بوينغ أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المئة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

وقال رئيسها التنفذي كيلي أورتبرغ الجمعة إن شرطة الطيران العملاقة يجب أن “يعيد ضبط مستويات القوى العاملة لدينا لتتماشى مع واقعنا المالي”، مضيفا أنه سيتم إلغاء 17 ألف وظيفة على مستوى العالم “ستشمل مديرين تنفيذيين ومديرين وموظفين”.

وأعلنت الشركة سلسلة من تدابير التقشف وتأخير الإنتاج فيما أضيف الإضراب الذي استمر قرابة شهر والذي شارك فيه 33 ألف عامل إلى قائمة مشكلات الشركة.

وكان أعضاء الفرع المحلي للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي في سياتل بدأوا اضرابا في 13 أيلول/سبتمبر بعد رفض اتفاق جديد.

ولم يرد مسؤولو النقابة فورا على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

وأضحت بوينغ أن الإضراب ساهم في 3 مليارات دولار من الرسوم قبل الضريبة على نتائج الطيران التجاري في الربع الثالث، وهو جزء من خسارة متوقعة مقدارها 9,97 دولارات للسهم.

وقال أورتبرغ في بيان “بينما تواجه أعمالنا تحديات في الأمد القريب، نحن نتّخذ قرارات استراتيجية مهمة لمستقبلنا ولدينا رؤية واضحة للعمل الذي يجب أن نقوم به لاستعادة شركتنا”.

وأكد “هذه الإجراءات الحاسمة مع التغييرات الهيكلية الرئيسية لأعمالنا، ضرورية للبقاء قادرين على المنافسة على المدى الطويل”، مشيرا إلى أن تفاصيل التخفيضات ستأتي الأسبوع المقبل.

وأدى الإضراب الذي بدأ في 13 أيلول/سبتمبر بمشاركة 33 ألف موظف إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطرازَي ماكس 737 و777 ما يفاقم صعوبات الشركة التي تعاني ضغوطا مالية وتأخير في التسليم.

جمب/شي/الح