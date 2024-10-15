بوينغ تعلن نيتها جمع 25 مليار دولار

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كشفت مجموعة “بوينغ” الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء عن إجراءات تهدف لزيادة سيولتها بما في ذلك نيتها جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار، في وقت تحاول التعامل مع مشاكل متكررة في الإنتاج وإضراب كبير في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة بأنها يمكن أن تجمع الأموال عن طريق الأسهم أو السندات، بحسب وثيقة تنظيمية.

كما أعلنت في وقت سابق بأنها اتفقت مع مصارف عدة للحصول على قروض بقيمة 10 مليارات دولار.

وتأتي الخطوات في ظل إضراب “الجمعية الدولية للتقنيين والعاملين في الفضاء الجوي” منذ 13 أيلول/سبتمبر بعدما رفضوا بأغلبية ساحقة عرضا بشأن العقود.

وكلّفت التداعيات المالية المباشرة للشهر الأول من الإضراب بوينغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بحسب “مجموعة أندرسون الاقتصادية”.

وأفادت الشركة الأسبوع الماضي بأنها تخطط لخفض 10 في المئة من قوتها العاملة فيما توقعت خسارة كبيرة في الفصل الثالث غداة إضراب حوالى 33 ألف عامل في منطقة سياتل. وفاقم الإضراب مشاكل الشركة.

غرقت بوينغ أكثر في الاضطرابات في كانون الثاني/يناير عندما قامت طائرة “737 ماكس” تشغلها خطوط ألاسكا ايرلاينز بهبوط اضطراري بعد انفصال لوح عن جسم الطائرة أثناء إحدى الرحلات، علما بأن “737 ماكس” تعرّضت إلى حادثي تحطم داميين عامي 2018 و2019.

دفع ذلك إدارة الطيران الفدرالية إلى تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج التابعة لبوينغ ووضع حد أقصى لإنتاج الشركة. وبات إنتاج طائرات “ماكس” متوقفا حاليا بسبب إضراب “الجمعية الدولية للتقنيين والعاملين في الفضاء الجوي”.

ليم/لين/كام