بوينغ تفتتح قرب سياتل رابع خط لتجميع طائرات 737 ماكس

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افتتحت شركة بوينغ الأميركية بالقرب من سياتل رابع خط تجميع لطائرتها 737 ماكس ذات الممر الواحد والتي كادت أن تتسبب بانهيار الشركة المصنّعة للطائرات مرات عدة.

وقالت رئيسة بلدية إيفريت كاسي فرانكلين، خلال فعاليات الافتتاح التي حضرها مئات من موظفي بوينغ إنّ “هذا الاستثمار يشكل دليلا على الثقة في قوتنا العاملة، وفي الصناعة التحويلية الأميركية، وفي مستقبل قطاع الطيران في مدينة إيفريت”.

ويهدف “خط الشمال”، كما يُطلق عليه، إلى تمكين الشركة من تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج ما يصل إلى 63 طائرة أو أكثر من طراز 737 ماكس شهريا، مقارنة بـ47 طائرة حاليا.

وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2019، أنتجت “بوينغ” 52 طائرة شهريا، وهو رقم قياسي لم يُحطم مُذّاك.

تزايدت وتيرة التوسع تدريجيا منذ أن رفعت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (اف ايه ايه) في تشرين الاول/أكتوبر 2025 الحد الأقصى لعدد الطائرات المسموح بتسليمها شهريا، والبالغ 38 طائرة، والذي فُرض عقب حادثة وقعت في كانون الثاني/يناير 2024 خلال رحلة جوية لطائرة من طراز 737 ماكس 9 تم تسليمها قبل أسابيع قليلة.

يضم “خط الشمال” حاليا نحو ألف موظف نُقل نصفهم من رينتون حيث كانت تُصنّع طائرات 737 سابقا حصرا على ثلاثة خطوط تجميع.

ونظرا إلى عدم وجود إمكانيات للتوسع في رينتون، أُقيم الخط الرابع في مصنع إيفريت على بعد حوالى خمسين كيلومترا.

جمب-الم-ميل/رك/ب ح