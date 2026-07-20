بوينغ وإيرباص تتلقيان طلبيات من “إس إم بي سي أفييشن كابيتال” لشراء 200 طائرة

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أعلنت كل من شركة بوينغ وإيرباص الإثنين، أنّ شركة تأجير الطائرات “إس ام بي سي أفييشن كابيتال” طلبت 200 طائرة جديدة متوسطة الحجم، في بداية معرض فارنبره الجوي.

وقالت شركة “بوينغ” الأميركية إنّها تلقّت طلبية لشراء مئة طائرة من طراز “737 ماكس” من شركة “إس إم بي سي أفييشن كابيتال”، بينما أعلنت منافستها إيرباص أنّ الشركة طلبت 100 طائرة أخرى من طراز “ايه 320 نيو” (A320 neo).

ونقل بيان “بوينغ” عن رئيسة قسم الطيران التجاري في الشركة ستيفاني بوب قولها إنّ “هذه الصفقة تعكس الطلب القوي على سلسلة 737 ماكس بفضل كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها وقدرتها على تلبية متطلبات مختلفة”.

من جانبها، نقلت شركة إيرباص عن الرئيس التنفيذي لشركة “اس ام بي سي افييشن كابيتال” بيتر باريت قوله إنّ طلبية A320neo “الكبيرة” “ستمنح عملاءنا من شركات الطيران إمكان الوصول إلى خط تسليم مستمر” لهذا الطراز “حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي”.

وقال بينوا دو سانت إكزوبيري نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة إيرباص، إن الطلب “يعكس رغبة السوق العالمية في طراز A320neo للسنوات المقبلة حيث يختار العملاء أحدث جيل وأكثر الطائرات كفاءة لتنمية أساطيلهم وتجديدها”.

ولم يتم الكشف عن قيمة الطلبية، التي تشمل 65 طائرة من طراز A321neo و35 طائرة من طراز A320.

وأعلنت شركة إيرباص في نيسان/أبريل أن أرباحها في الربع الأول انخفضت بسبب تسليمها عددا أقل من الطائرات للعملاء، متخلّفة عن بوينغ لأول مرة منذ سنوات.

وانخفضت عمليات التسليم إلى 114 في الربع الأول، مقارنة بـ143 لشركة بوينغ، وذلك بسبب نقص محركات “برات آند ويتني”.

وانخفض صافي الربح بنسبة 26 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ليصل إلى 586 مليون يورو.

– بوينغ تخطط للتعافي –

بعد مشاكل في جودة الإنتاج، ودعاوى قضائية، وإعادة هيكلة لإدارتها، تعوّل المجموعة الأميركية على معرض فارنبره لتستعيد مكانتها بين الفاعلين في قطاع الطيران.

وتشكل موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (اف ايه ايه) في تشرين الاول/أكتوبر 2025 على زيادة إنتاج “737 ماكس”، أكثر طائرات “بوينغ” مبيعا، خطوة بارزة على طريق تجاوز المجموعة لأزمتها. لكن الاختبار الحاسم يتوقف على حصول طائراتها الثلاث الجديدة على شهادات اعتماد، بعدما واجهت تأخيرات لسنوات.

وتتضمن طلبية “إس إم بي سي أفييشن كابيتال” التي لم تُكشف قيمتها المالية 60 طائرة من طراز “737-10” و40 طائرة من طراز “737-8”.

وأوضح بيتر باريت أنّ الشراكة مع “بوينغ” تعود إلى أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعكس تحولات السوق، مع تزايد طلب شركات الطيران والمستثمرين على تعزيز أساطيلهم عبر طائرات “737-10”.

وأضاف أن “هذه الطلبية ستساعدهم على مواصلة خطط النمو خلال العقد المقبل وما بعده، وتُبرهن ثقتنا الكبيرة بطائرات 737 ماكس واستمرار الإقبال على طائرات الممر الواحد ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والتقنيات المتقدمة”.

وتدير “إس إم بي سي” أسطولا يضم 1700 طائرة لأكثر من 170 شركة طيران في العالم.

وأعلنت “بوينغ” الاثنين أن “طيران الرياض” تسعى لشراء 28 طائرة من طراز “787 دريملاينر”، ضمن طلبية أُبرمت عام 2023، كما ستحوّل 20 خيارا منها إلى النسخة الأكبر من هذه الطائرة.

وأكدت “طيران الرياض” أيضا “طلب ست طائرات إضافية من طراز إيرباص ايه350-1000، ما يرفع طلباتها المؤكدة من هذه الطائرات إلى 31 طائرة”، وفق ما أوضحت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات المنافسة لـ”بوينغ” في بيان.

اودي/رك-ناش/ب ق